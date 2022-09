x x

SARONNO – Sono decine banchi e sedie ben accatastati nell’angolo più remoto del giardino della scuola elementare Pizzigoni. E’ l’immagine che molti genitori saronnesi vedono con i loro figli ogni mattina portando i piccoli alunni dell’istituto di via Parini a lezione. Anche per questo è partita la segnalazione.

Il maltempo ha, per ora, risparmiato il Saronnese (solo qualche lampo in lontanaza) ma ha colpito e duramente – con una maxi grandinata – nel vicino comasco. In particolare a Lomazzo e dintorni nel tardo pomeriggio odierno di grandine ne è caduta tantissima, tanto da imbiancare le strade come se fosse nevicato, e sui social ci sono tanti video a testimoniarlo. Problemi anche lungo l’autostrada A9, nei pressi dell’uscita con Lomazzo. Tanta grandine anche a Cirimido, con strade “imbiancate”.

Elisoccorso in azione a Lazzate, dove è intervenuto alle 11.30 di ieri assieme ad una ambulanza ed ai carabinieri per un malore a scuola, nel complesso di via Trento e Trieste. Sul posto anche la polizia locale.

Cavallino a zonzo alla periferia di Cislago: è stato ripetutamente avvistato ed anche fotografato (qui il particolare di una immagine che è comparsa sui social) in zona di Massina. Il timore, da parte degli automobilisti, è di finire per investirlo, considerato che è stato notato spostarsi anche in orario notturno o comunque con il buio.

30092022