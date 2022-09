x x

GERENZANO – Nell’ambito del progetto “[email protected]”, promosso e patrocinato dall’amministrazione comunale gerenzanese, con il contributo di: Plis dei Mughetti, Ardea Onlus, ProLoco, Gerenzano, Gruppo volontari civici, I colori di Gerenzano, l’istituto comprensivo, l’Oratorio San Filippo Neri e il Gruppo Genitori, avrà luogo nei giorni di domani e di sabato 8 ottobre, l’iniziativa “Puliamo Gerenzano”.

Il programma di domani prevedrà il ritrovo alle 8.45 all’Auditorium G. Verdi di via Manzoni, ci sarà quindi dalle 9 alle 12 la pulizia delle aree limitrofe.

Il programma del prossimo sabato vedrà il ritrovo alle 8.30 al Parco degli Aironi di via Inglesina 51, dalle 9 alle 12 ci sarà quindi la pulizia delle aree limitrofe, con particolare attenzione alle aree boschive.

Ai partecipanti verrà fornito il materiale necessario. Il programma dettagliato è disponibile sul sito web del Comune, o sulla pagina Facebook @Comune di Gerenzano-Amministrazione comunale.

L’iniziativa è realizzata e promossa dal McDonald’s di Gerenzano.

