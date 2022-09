x x

SARONNO – Inizierà domani la mostra “Dino Buzzati: pittore e scrittore”, a inaugurare la 14′ stagione del Museo dell’illustrazione, nell’ambito del ciclo dedicato alla letteratura illustrata.

Al museo saranno esposte un centinaio di opere e illustrazioni, realizzate dall’autore per i suoi scritti: “I Miracoli di Val Morel”, pubblicato postumo nel 1971, “Le storie dipinte” realizzate negli anni ’60, “La famosa invasione degli Orsi in Sicilia”, pubblicato nel 1945, “Poema a fumetti” prima graphic novel italiana (1969), la mostra si terrà in via Caduti Liberazione 25, nel cortile interno.

La mostra si terrà fino a domenica 23 ottobre, il sabato e la domenica, durante la settimana su prenotazione; gli orari saranno bipartiti tra mattina e pomeriggio: dalle 10.30 alle 12.30 per il mattino, e dalle 15.30 alle 19 per il pomeriggio.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 3494434259

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)