SARONNO – A Saronno ieri alle 13.15 tamponamento fra due automobili in via Varese, nella zona all’altezza della rotonda all’incrocio con via Balaguer: sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina e di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Un uomo di 63 anni è stato medicato all’ospedale cittadino per lievi contusioni.

A Limbiate ieri alle 17 per una caduta accidentale della bicicletta in via Padova è rimasto contuso un pensionato di 79 anni: è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato, da una ambulanza della Croce d’argento; non ha riportato gravi lesioni.

A Caronno Pertusella ieri due incidenti stradali, alle 19.30 intervento di polizia locale e ambulanza della Croce azzurra per uno scontro auto-moto in via Torino, un uomo di 45 anni è rimasto lievemente contuso ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno.

Altro incidente alle 17.30 per una caduta dalla moto.

30092022