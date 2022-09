x x

SARONNO – Mattinata difficile per la città di Saronno: la pioggia intensa caduta tra le 6 e le 8 ha creato non pochi problemi in città. Primo problema il traffico con molte arterie cittadine letteralmente paralizzate a partire dalle 7. Code si sono registrate sulle principali vie d’attraversamente da via Primo Maggio a via Roma da via Miola a via Varese con le auto che per lunghi tratti avanzavano a passo d’uomo.

Tante le proteste e le segnalazioni arrivate dagli automobilisti in coda con rallentamenti che si sono registrati anche lungo la Monza-Saronno e al confine con Solaro, Caronno, Rovello Porro, Gerenzano e Uboldo. Problemi anche in Municipio dove il personale ha trovato alcuni allagamenti a partire dalle scale invase dall’acqua. Non è una novità per il palazzo di piazza Repubblica e la mobilitazione per garantire l’agibilità a tutti gli spazi e il servizio ai cittadini è stata immediata.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn