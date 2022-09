x x

SARONNO – Movimentato finale di consiglio comunale ieri sera in Sala Vanelli per l’animata discussione tra i consiglieri di opposizione Luca Davide e Lorenzo Puzziferri e il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli. (QUI LA DIRETTA DELLA SEDUTA DE ILSARONNO)

Nell’ultima seduta dell’assemblea cittadina è andato in scena l’ennesimo scontro tra i consiglieri viola di Obiettivo Saronno e il numero uno del consiglio comunale. Tutto è successo poco prima di mezzanotte sul finale della discussione della mozione dedicata alle strutture sportive e in particolare a quanto fatto dall’Amministrazione per gestire i fondi del Pnrr ottenuti per gli impianti cittadini. Durante l’intervento di Lorenzo Puzziferri il presidente Gilli ha interrotto il consigliere mentre ripassava “punto per punto” le risposte ottenute dall’assessore e dai consiglieri di maggioranza.

Gilli ha chiesto a Puzziferri di non dilungarsi e di non andare fuori tema. Il consigliere ha rimarcato vivacemente come stesse affrontando le domande riportate in calce alla sua mozione e di come quei temi fossero stati affrontati nell’intera serata. Ne è nato un vivace botta e risposta tra Puzziferri e Gilli che ha tolto la parola al consigliere malgrado l’intervento del collega Luca Davide. Impossibile per il pubblico sentire cosa abbiano detto i due delegati di Obiettivo saronno che avevano il microfono spento ma si è sentita benissimo la forte reazione del presidente che è arrivato a minacciare entrambi di espulsione.

Gilli ha poi espresso con toni forti la propria indignazione per la mancanza di rispetto per il consiglio comunale e per il suo incarico rimarcando come da giovane consigliere non si sarebbe mai permesso di avere simili atteggiamenti anzi di non averli mai visti nella sua lunga presenza in consiglio comunale.

Dopo l’intervento, sempre fuori microfono, di diversi consiglieri la seduta è ripresa con la dichiarazione di voto del capogruppo viola Luca Amadio apprezzato dallo stesso Gilli per la calma con cui, tralasciando completamente il botta e risposta, ha esposto il proprio intervento pur duro nei contenuti.

Opposta la scelta del primo cittadino Augusto Airoldi che, malgrado la querelle si fosse ormai sopita, ha deciso di intervenire usando parole forti e toni gravi che non hanno certo contribuito a rasserenare l’atmosfera anche in vista delle future sedute in presenza: “Gli interventi dei consiglieri Davide e Puzziferri disonorano tutto il consiglio comunale. Non ci si comporta così, mancando di rispetto verso le istituzioni, il consiglio comunale ma anche verso le persone. Dovreste scusarvi”.

Botta e risposta tra la componente di Obiettivo Saronno e il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli non sono certo una novità delle sedute in presenza dell’assemblea civica. I viola che hanno più volte criticato gli interventi e i commenti del numero uno dell’assemblea civica accusando di un mancato rispetto del regolamento comunale e soprattutto di non svolgere il proprio ruolo di garanzia con l’imparzialità dovuta durante lo svolgimento delle assemblee cittadine.

(foto: collage dei alcuni dei protagonisti dell’anima seduta di ieri)

