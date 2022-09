x x

Pensionata contusa per una caduta in via Cavour

SARONNO – Incidente stradale oggi alle 19.10 nella centralissima via San Giuseppe, due persone sono rimaste contuso. E’ successo nei pressi della intersezione con via Don Guanella, dove si sono scontrate due automobili. Sul posto sono accorse una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina e una ambulanza della Croce rossa saronnese. Con l’ambulanza sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale cittadino le due donne ai bordo dei mezzi, che hanno riportato lievi ferite.

I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità.

Sempre a Saronno alle 14.20 intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca in via Cavour, zona centro, per una caduta accidentale di una passante: la donna, una pensionata di 77 anni, è stata trasportata all’ospedale di piazza Borella per essere medicata di alcune contusioni.

(foto archivio: precedente intervento dei mezzi di soccorso in via San Giuseppe a Saronno)

30092022