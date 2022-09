Scontro fra auto a Caronno Pertusella: interviene la Cri

x x

CARONNO PERTUSELLA – Incidente stradale oggi nella zona centrale di Caronno Pertusella: in via 25 aprile alle 13.30 lo scontro fra due automobili: sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale e dei carabinieri della Compagnia di Saronno, ed una ambulanza della Croce rossa saronnee. Ad avere bisogno di cure mediche è stata una donna di 46 anni: non ha comunque riportato gravi lesioni, le sue condizioni non sono state giudicate preoccupanti.

I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti al fine di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e per mettere a fuoco le eventuali responsabilità del sinistro.

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa durante un precedente intervento nella zona)

30092022