SARONNO – Avrà inizio domani sera sabato 1 ottobre la mostra personale di Ale Guzzetti dal titolo “Sguardi diversi, arte e scienza tra passato e futuro”, l’inaugurazione avverrà domani sera dalle 18 in tre diversi luoghi: Sala Nevera, Spazio Ufo e Galleria il Chiostro (inaugurazione alle 19).

Tra le iniziative più stravaganti e attese, ci sarà anche il “selfie con l’alieno” (regolamento a questo link), in cui i fruitori delle mostre saranno invitati a scattarsi un selfie con le opere esposte. A tal proposito, il comune con la collaborazione de ilSaronno proporrà un contest riguardante questo format, sarà infatti possibile inviare tramite whatsapp o mail i vostri selfie più originali, i quali saranno proiettati giovedì 27 ottobre al cinema Silvio Pellico in apertura del cineforum. Ai tre selfie più originali, selezionati dal promotore e dai partner del contest, sarà riservata una sorpresa preparata dall’artista e un abbonamento omaggio al cineforum 2022/2023.

Questo contest ha come obiettivo il favorire le visite alle mostre e alle iniziative culturali proposte dalla città durante l’intero mese di esposizioni, il secondo obiettivo sarà quello di entrare in contatto, attraverso il selfie, con l’arte contemporanea proposta dall’artista saronnese.

I selfie potranno essere mandati al nostro indirizzo di posta elettronica [email protected] , oppure tramite WhatsApp al numero 3496068062.

Il contest è già iniziato con i selfie in super-anteprima dell’assessore alla cultura Laura Succi e dell’artista Ale Guzzetti.

