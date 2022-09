x x

SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Il Tennis Club Ceriano “con grande soddisfazione annuncia che da quest’anno, già dal 13 ottobre, partirà un progetto triennale di consulenza tecnico-sportiva con una delle più prestigiose accademie tennistiche Italiane, la Horizon Tennis Home diretta da Massimo Sartori. Lui e tutto il suo Team saranno impegnati sui nostri campi di Ceriano Laghetto e Saronno. Ogni mese il Team Horizon lavorerà insieme a noi con tutti gli atleti del nostro settore agonistico con l’obiettivo di farli continuare a crescere e con loro il nostro team di maestri e preparatori fisici ed in generale tutta la nostra top school”.

Proseguono dal Ct Ceriano: “L’essere stati scelti come club lombardo di riferimento è motivo di grande orgoglio per tutti noi, che premia il lavoro fatto in questi anni e i principi che ci hanno guidato. Quei principi che con Horizon abbiamo sempre riconosciuto e condiviso fin dalle prime consulenze con i nostri atleti nella loro sede di Vicenza e che ci ha legato a loro sempre di più in questi due anni nel rispetto e nella stima reciproca. Tutto ciò ha reso naturale la nascita di questo progetto di collaborazione che diventerà non solo per noi ma anche per Horizon una nuova sfida da vincere”.

Il Ct Ceriano fa base sui campi cerianese di via Campaccio, ed al centro giovanile Ronchi di via Colombo a Saronno.

(foto archivio)

30092022