SARONNO – MILANO – Cambiare la data del proprio biglietto digitale ora è possibile, e in pochi click: grazie a una nuova funzione disponibile su App Trenord e sui siti trenord.it e malpensaexpress.it, chi ha comperato sui canali online di Trenord un biglietto corsa semplice ferroviario, integrato IVOL o Malpensa Express può modificare la data di utilizzo scelta in fase di acquisto.

Per ogni biglietto, è possibile cambiare la data fino a un massimo di tre volte; la modifica deve essere effettuata entro la mezzanotte del giorno precedente il viaggio.

Su App Trenord

Nella sezione “Biglietti” della propria area personale, occorre cliccare su “Visualizza o modifica” e successivamente su “Cambia data e ora”. In pochi click, il viaggatore deve poi scegliere una nuova data per il viaggio e confermare i dati indicati.

Su trenord.it e malpensaexpress.it

Nell’area personale, il cliente deve selezionare il titolo di viaggio di cui vuole cambiare la data, cliccare sui tre puntini rossi e inserire la nuova data scelta per il viaggio.

