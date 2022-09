x x

SARONNO – Avrà luogo sabato 8 e domenica 9 ottobre all’Unitre di via San Giuseppe 36 la 45° mostra micologica dedicata al micologo Giacomo Bresadola (1847-1929), organizzata con il patrocinio del Comune di Saronno.

La mostra sarà organizzata dall'”Associazione Micologica Bresadola” gruppo G. Ceriani. L’inaugurazione sarà sabato alle ore 10. Gli orari di apertura di sabato dalle 10 alle 12.30, e dalle 14.30 alle 19.30, mentre domenica l’orario di apertura sarà dalle 9 alle 12.30, e dalle 14.30 alle 19.

Per ulteriori informazioni: 3496221087, oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]

