x x

LIMBIATE – Sconfitta l’altra sera per il Dal Pozzo, sul proprio campo di Limbiate, contro la Celtica: i gialloverdi lasciano la Coppa Provincia. Terza partita del gironcino di Coppa, serve almeno pareggiare per passare il turno. Mister Borgatti ne cambia quattro rispetto alla gara di domenica contro il Legnarello: Daga e Riccardi terzini al posto di Osculati e Cusato, Ferrario al posto di Pertile, Defendenti per Gueye. Avversario dunque la Celtica, inserita nel girone di Como di terza categoria.

La cronaca – Contro la Celtica non è dunque bastato il gol di Daga: passano gli ospiti al 38′ su una “dormita” della difesa di casa, con raddoppio comasco in apertura di ripresa e Dal Pozzo poi in 10 per una espulsione. Il gol di Daga allo scadere poi l’assedio negli otto minuti di recupero ma finisce 1-2.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: saluto finale del Dal Pozzo ai tifosi, l’altra sera)

01102022