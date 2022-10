x x

SARONNO – “La mia idea è quella di realizzare in centro a Saronno un polo logistico di interscambio tra veicoli pesanti e leggeri. Un servizio pensato innanzitutto per le consegne di corrieri ai privati ma anche con il progetto di estenderlo alle consegne alle attività commerciali. Ovviamente tutto questo non avverrà dall’oggi al domani ma sarà studiato coi tecnici all’interno del Pgtu dopo aver sentito le esigenze di tutte le parte e quindi a partire da una stretta collaborazione coi commercianti saronnesi e le relative associazioni di categoria”.

Così l’assessore alla Mobilità Franco Casali chiarisce l’idea, lanciata alla serata sulla mobilità sostenibile, che tanto ha fatto discutere in città. Punti cardine, (oltre all’iter di studio con una calibratura del progetto sulla realtà saronnese ottenuta coinvolgendo tutti gli stakeholder) “i vantaggi in termini di sicurezza, riduzione dell’inquinamento atmosferico e dei danni alla pavimentazione e non ultimo la bellezza di un centro senza furgoni da 3 quintali che entrano ed escono più volte al giorno per portare pacchetti di pochi grammi”.

La proposta ha suscitato però molta preoccupazione tra le attività commerciali soprattuto per quanto riguarda le consegne di colli voluminosi, grossi quantitativi o ancora di merce che va tenuti in un ambiente refrigerato: “Il progetto sarà esteso alle consegne delle attività commerciali solo con un’attenta valutazione tecnica di tutti i parametri e al pieno coinvolgimento di commercianti e dei loro delegati delle associazioni di categoria”.

Al momento siamo in una fase di studio e Casali ha già trovato diversi esempi e buone pratiche in altre città italiane: “Sono molti i centri che hanno realizzato un servizio di consegne con vettori cargo bike per il centro sia per l’aspetto d’inquinamento, di tutela della pavimentazione, di decoro urbano e anche per il minor costo energetico ed economico. A Padova c’è un hub di interscambio tra mezzi pesanti e mezzi non inquinanti, a Fano le consegne in centro di fanno, comprese quelle ai negozi con speciali cargo bike, e anche a Pesaro e Reggio Emilia sono state studiate soluzioni di questo tipo”.

I tecnici sono all’opera anche per studiare lo spazio dove realizzare il polo di intescambio: “E’ ovvio che sarà scelto uno spazio con le giuste caratteristiche e senza consumare suolo, magari rigenerando qualche area dismessa o spazio inutilizzato”.

Casali non nega la complessità del progetto: “Ci sono tante analisi da fare, tanti soggetti da coinvolgere e tanti parametri da valutare (basti citare la necessità di avere una società che abbia le cargo bike adatte alle esigenze di Saronno che comunque hanno un costo non indifferente) è comunque un progetto che può dare tanto in termini di qualità alla nostra città e che siamo all’opera per concretizzare”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn