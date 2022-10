x x

SARONNO – Verano Brianza non è proprio dietro l’angolo, sono una trentina di chilometri ma la scelta di giocare domenica nella località brianzola Fbc Saronno-Baranzatese è stata proprio obbligata per la società biancoceleste, che di converso avrebbe voluto festeggiare il ritorno “a casa”, ovvero allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi dopo i lavori di sistemazione del campo di gioco. Che, dopo gli ultimi sopralluoghi, si è rivelato non ancora pronto ad accogliere una partita: ecco dunque la decisione di trovare una alternativa per l’incontro casalingo della quinta giornata di Promozione.

Il Fbc Saronno ha scritto ai propri sostenitori, chiamati a questa prevista trasferta anche se il match sarebbe “casalingo”:

Con immenso dispiacere la società Fbc Saronno 1910 deve comunicare ai propri tifosi che il match in programma domenica alle 15.30 non si giocherà allo stadio Colombo Gianetti. Il manto erboso presenta ancora diverse criticità tali per cui non è ancora possibile disputare partite sul campo del nostro amato stadio. La partita sarà disputata presso il campo di Verano Brianza, unica possibilità per disputare regolarmente il match.

Il Saronno è reduce dalla vittoria di domenica scorsa a Morazzone.

01102022