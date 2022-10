x x

SARONNO – Firmato a Varese l’accordo per aumentare la sicurezza nelle stazione e sui treni nel Varesotto. L’assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Romano La Russa, ha infatti sottoscritto, ieri in Prefettura, l’accordo finalizzato a rafforzare la sicurezza sui treni, nelle stazioni e sugli autobus della provincia di Varese, anche attraverso il supporto delle polizie locali.

Avrà luogo sabato 8 e domenica 9 ottobre all’Unitre di via San Giuseppe 36 la 45′ mostra micologica dedicata al micologo Giacomo Bresadola (1847-1929), organizzata con il patrocinio del Comune di Saronno.

Avrà luogo da stasera al Parco della Resistenza, per tutto il week-end ed il week-end prossimo, la sagra del gorgonzola, organizzata dalla Proloco di Caronno Pertusella.

“Regione Lombardia si è mossa da subito per scongiurare la chiusura della tramvia Milano-Limbiate, peraltro appresa dai giornali e non per mezzo di comunicazioni ufficiali. Abbiamo infatti chiesto approfondimenti che il Comune di Milano non ha mai condiviso con i nostri uffici. E anche l’ultima richiesta di tavolo tecnico ha avuto riscontro negativo”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, in merito alla chiusura imminente della tramvia Milano-Limbiate decisa da Palazzo Marino, Comune di Milano, dove ieri pomeriggio si è tenuto un presidio di protesta.

01102022