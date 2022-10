x x

MOZZATE – Intervento di carabinieri e ambulanza della Croce rossa di Lomazzo ieri sera alle 21.25 lungo la ex statale Varesina, in territorio di Mozzate, dove era stato segnalato un litigio; due persone hanno avuto bisogno di cure mediche, si tratta di un ragazzo di 29 anni e di un uomo di 65 anni, nessuno di loro è apparso in pericolo di vita. Gli interessati sono stati infine medicati al pronto soccorso dlel’ospedale di Saronno.

I militari dell’Arma, è accorsa una pattuglia della Compagnia di Cantù, hanno interrogato i presenti ed avviato accertamenti per chiarire i contorni dell’accaduto.

(foto archivio: un precedente intervento notturno dei carabinieri)

