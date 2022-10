x x

ROVELLO PORRO – Mattina movimentata nella centralissima piazza Porro di Rovello Porro dove oggi alle 8.20 è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Saronno e poco dopo anche l’automedica proveniente da Como. Motivo della mobilitazione dei mezzi di soccorso la chiamata al 118 che segnalava la presenza di una ragazza che stava male. La giovane, di 20 anni, è stata quindi subito soccorsa ed è stata quindi trasferita con l’autolettiga, per un malore, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco, al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: precedente intervento dell’ambulanza della Croce rossa e dell’automedica sul territorio per una emergenza sanitaria)

01102022