SARONNO – Domani, dalle 10 alle 18, lungo le vie del centro cittadino, ci sarà la prima edizione dell’evento “Idee in corso, associazioni e non solo…”, l’evento vedrà coinvolte le principali associazioni saronnesi che allestiranno gli stand nel centro cittadino, con l’obiettivo di far conoscere la propria associazione.

Spiega l’assessore alla cultura Laura Succi, che la scelta di un evento simile è stata fatta per «Focalizzare l’attenzione sulle tante associazioni cittadine, ai corsi, agli eventi, e alle attività proposte e ai quali il cittadino può partecipare».

Saranno circa quaranta le associazioni che usufruiranno di questa importante occasione per farsi conoscere e illustrare le proprie iniziative.

Durante la manifestazione saranno proposti spettacoli e musica, sia dalle associazioni sia dal Comune, in piazza Libertà infatti, alle 17 ci sarà lo spettacolo “Randevu” dei “Duperdu”. Saranno altresì presenti anche punti di ristoro.

