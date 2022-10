x x

SARONNO – Inizierà oggi la tappa saronnese del lungo pellegrinaggio nel mondo della statua della Madonna di Fatima che sarà nella città degli amaretti dall’uno al 9 ottobre donando alla comunità dei fedeli e più in generale alla città intera un’occasione di ritrovo e riflessione collettiva.

Oggi, sabato 1 ottobre alle 16 la Madonna di Fatima arriverà in elicottero al parco del Collegio arcivescovile “Castelli”. In tale occasione si terrà il concerto solenne delle campane di tutta la città. Spazio poi alla processione di accoglienza al parco Collegio Arcivescovile di via Lainati, passando per via Monsignor Castelli e piazzale del Santuario. A seguire la messa, presieduta da monsignor Claudio Galimberti, prevosto di Saronno, concelebrata dai sacerdoti di tutta la città. Tutte le messe vigilari della città sono sospese, tranne quella delle 20.45 in San Francesco.

Alle 10 di domenica 2 ottobre al Santuario, la Santa Messa Solenne sarà presieduta dall’arcivescovo Antonio Guido Filipazzi, nunzio apostolico della Santa Sede. La giornata di preghiera si concluderà alle 21 con il santo rosario meditato, presieduto da Vittorio de Paoli, assistente spirituale nazionale dell’apostolato Mondiale di Fatima.

