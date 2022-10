x x

SARONNO – Finiscono 3-0 per l’Inox Team Saronno le Italian softball series, ovvero la finale italiana del softball: oggi pomeriggio sul campo di via De Sanctis le saronnesi hanno battuto per la terza volta l’Mkf Bollate, al termine di una gara 3 combattutissima, chiedendo la serie (che era al meglio delle cinque partite) e dunque conquistando lo scudetto.

Meglio di così per Saronno proprio non sarebbe potuto andare: 6-5 e 1-0 sabato scorso a Bollate, e dunque ancora una vittoria – e decisiva – oggi a Saronno, un 8-6 che testimonia come l’incontro sia stato equilibrato ed emozionante, con Bollate in corsa sino alla fine. Ma anche stavolta alla fine l’ha spuntata Saronno, che festeggia adesso il primo scudetto della sua storia.

Sul diamante un incontro a viso aperto, con tantissime battute valide e continui ribaltamento di punteggio: 2 punti per Saronno al primo inning con doppio di Lozada, quattro punti di Bollate al secondo inning ma due per Saronno nello stesso inning con doppi di Longhi ed Armirotto, 2-1 per Saronno la terza ripresa e ancora 2-1 per Saronno al sesto inning per il conclusivo 8-6.

(foto: festa in campo per Saronno che ha conquistato il suo primo scudetto)

