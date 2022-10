Softball, scudetto all’Inox Team Saronno: le interviste (Rotondo e Longhi)

x x

SARONNO – Festa grande per l’Inox Team Saronno che battendo anche in gara 3 l’Mkf Bollate, sabato pomeriggio si è aggiudicato il primo scudetto della sua storia.

Felicissimo per il traguardo raggiunto il presidente saronnese, Massimo Rotondo: “Un traguaro che inseguivamo ormai da qualche stagione, e frutto di un lavoro pluriennale. Abbiamo visto delle belle partite, una stagione fantastica. Ad agosto abbiamo anche conquistato la nostra prima Coppa delle Coppe e non è ancora finita visto che l’8 ottobre saremo impegnati nelle final four di Coppa Italia”.

La capitana del Saronno, Giulia Longhi, ha di che festeggiare: “Obiettivo raggiunto, è stata una annata indimenticabile. Ed ora pensiamo al prossimo traguardo!”

