SARONNO – Festa grande al campo di softball di via De Sanctis dove l’Inox Team Saronno battendo l’Mkf Bollate anche in gara 3 delle Italian softball series si è aggiudicata la scudetto 2022. E quando l’8-6 è diventato definitivo al termine del settimo inning, è stato il momento delle celebrazioni, per questo storico traguardo del club saronnese. E’ comparso anche un grande scudetto di cartone, in campo grandi celebrazioni e tanti brindisi anche a bordo campo fra gli oltre 300 tifosi ed appassionati presenti alla partita.

Su ilSaronno anche le interviste de dopo partita, al presidente saronnese Massimo Rotondo ed alla capitana Giulia Longhi.

(foto: alcuni momenti delle celebrazioni)

01102022