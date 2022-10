x x

UBOLDO – Da ottobre 2022 a giugno 2023, Comune di Uboldo, Officine Musicali e Jonas Como daranno vita al progetto RiEsCo, che prenderà vita alla Talent House di via per Origgio, con l’intento di creare un nuovo spazio dedicato ai giovani da 15 a 34 anni.

Verranno istituiti alla Casa dei Talenti: uno sportello di ascolto psicologico, dal 10 ottobre 2022, esso sarà gratuito e a cura degli esperti di Jonas Como Onlus, l’equipe di psicologi di Jonas Como, sarà presente settimanalmente alla Talent House. Per usufruire di questo servizio sarà necessaria la prenotazione, da effettuarsi al presente sito, nella sezione sportello, si aprirà quindi un calendario da cui sarà possibile fissare il proprio appuntamento in base alle date disponibili.

Tra le tante novità che vedono la riapertura della Talent House, ci sono anche i “Gruppi di parola”, incontri aperti e gratuiti per far circolare pensieri, sensazioni e stati d’animo.

Ci saranno anche numerosi workshop, attività gratuite di formazione e autoformazione, co-costruzione di significati e realizzazione di eventi, tramite questi laboratori, i partecipanti potranno accedere ad aree di interesse personale, e sperimentarsi in attività orientate allo studio e al lavoro.

Nascerà altresì “Youboldo”, la “Web TV delle giovani idee”, in cui i giovani racconteranno il proprio punto di vista su ciò che accade a Uboldo e ai territori circostanti, tramite l’approfondimento delle principali tecniche giornalistiche 4.0, con la supervisione di esperti del settore, coloro che parteciperanno proveranno l’ebrezza di vivere l’entusiasmante esperienza di una redazione giornalistica televisiva.

Per consultare il portale dedicato ai workshop e ai laboratori, sarà sufficiente andare al sito www.officine-musicali.com/riesco, da cui sarà anche possibile accedere al modulo per l’iscrizione alle varie attività.

