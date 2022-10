Calcio 1′ cat: vincono Rovellasca, United, Tradate, Pro Azzurra e Lonate

ROVELLASCA / TRADATE – In Prima categoria, quinta giornata, oggi nel girone A Veniano-Pro Azzurra Mozzate 0-5 (doppietta di Pagani e Cantaluppi, gol di Dell’Occa), Lonate Ceppino-Salus Turate 5-0 (a segno Granelli e Giudici, autori di doppiette; e Bubba) e Fc Tradate-Sommese 2-1 (gol tradatesi di Boldini e Ballerini). In classifica al comando Gallatate e Laveno con 13 punti, seguono Pro Azzurra ed Olimpia con 10.

Nel girone B Cantù San Paolo-Rovellasca 1910 0-2 (gol di D’Agostino e Tallarita), Cesano Maderno-Albate 0-0, Sc United-Asd Ceriano 2-1. In classifica, prime Ardita e Bovisio a 13 punti, seguono Portichetto a 9 e Sc United e Ceriano a 8.

(foto archivio: Tallarita del Rovellasca)

