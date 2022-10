x x

VERANO BRIANZA – Sul neutro di Verano Brianza, per l’indisponibilità dello stadio saronnese dove il campo non è ancora pronto dopo il recente rifacimento del manto erboso, il Fbc Saronno “in casa” nella quinta giornata di Promozione ha battuto 2-1 la matricola Baranzatese.

La cronaca – Senz’altro complicata la partita, contro una formazione altomilanese che ha giocato a viso aperto e nella ripresa messo in difficoltà i saronnesi. Subito avanti grazie alla rete di Brighenti al 12′ con un colpo di test su assist di Romeo. Poi due grandi occasioni per Maugeri, neutralizzate dal portiere ospite, mentre allo scadere il portiere di casa Buono si è superato per respingere una conclusione ravvicinata di Carnazzola. Nel secondo tempo meglio la Baranzatese, che ha meritato il pari al 11′ di Ruggeri, gol in mischia. Quindi Saronno ha perso Brighenti per somma di ammonizioni, al 29′. Ma a risolvere la situazione per i biancocelesti (stavolta in maglia gialla) ci ha pensato Marzeglia: sulla rimessa lunga di Zanotti, grande stop in un’area affollata ed il tiro dall’altezza del dischetto a battere Englaro per il 2-1.

Fbc Saronno-Baranzatese 2-1

FBC SARONNO: Buono, Zanotti, Bello, Torriani, Pelucchi, Rudi (47’ pt Gioia e 34’ st dal Ramadan M.), Scampini, Gheller, Brighenti, Maugeri (1’ st Iaconis), Romeo (9’ st Marzeglia e dal 47′ st De Marco). A disposizione Rivaldo, Vanzulli, Bredice, Ramadan L. All. Tricarico.

BARANZATESE: Englaro, Formato, Ricci, Stoica, Marchesotti Cerutti (40’ pt Garcea), Fedele (5′ st Lillo), Capelli (38’ st Pellizzi), Battaglia (32’ st Perani), Carnazzola (5’ st Dell’Anna), Ruggeri, Messaoudi. A disposizione Musitano, Masi, Smaku, Rasini. All. Fratto.

Arbitro: Galantino di Pavia.

Marcatori: 12’ pt Brighenti (S), 11’ st Ruggeri (B), 36’ st Marzeglia (S).

5′ giornata Promozione, girone A: Cas Amici dello sport-Aurora Cmc Uboldese 4-1, Base 96 Seveso-Valle Olona 3-1, Fbc Saronno-Baranzatese 2-1, Ispra-Solese 1-0, Lentatese-Accademia Inveruno 2-0, Mariano-Besnatese 2-2, Universal Solaro-Morazzone 3-1, Meda-Esperia Lomazzo 0-4. Classifica: Universal Solaro 13 punti, Meda, Base 96 Seveso e Fbc Saronno 12, Valle Olona 10, Esperia Lomazzo, Baranzatese, Ispra e Lentatese 9, Besnatese 8, Mariano 5, Cas Amici dello sport, Solese e Accademia Inveruno 3, Aurora Cmc Uboldese e Morazzone 0.

