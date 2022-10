x x

SARONNO – Nella quinta giornata di Promozione, oggi il Fbc Saronno trova la matricola Baranzatese, inizio alle 15.30; su ilSaronno la diretta play by play dell’incontro.

Arbitro dell’incontro è Alessio Galantino di Pavia (non si sono previsti assistenti).

Il Fbc del tecnico Danilo Tricarico arriva a questo appuntamento al quarto posto in classifica, con un bilancio sinora di 3 vittorie ed 1 sconfitta. Migliori marcatori sono Iaconis e Marzeglia (2 reti) che dovrebbero essere entrambi fra i titolari.

La Baranzatese di mister Vito Fratto è una squadra al debutto in Promozione, con il suo attuale sesto posto sta sorprendendo in positivo: miglior cannoniere è Ruggeri con due reti.

Il Fbc Saronno gioca oggi in “casa” allo stadio Casati di via Dante Alighieri 18 a Verano Brianza (sede di gioco abituale della Folgore Caratese); campo alternativo all’impianto saronnese, dove il campo di gioco non è ancora “pronto” dopo il recente rifacimento.

Il comunicato del Fbc Saronno

Con immenso dispiacere la società Fbc Saronno 1910 deve comunicare ai propri tifosi che il match in programma domenica alle 15.30 non si giocherà allo stadio Colombo Gianetti. Il manto erboso presenta ancora diverse criticità tali per cui non è ancora possibile disputare partite sul campo del nostro amato stadio. La partita sarà disputata presso il campo di Verano Brianza, unica possibilità per disputare regolarmente il match.

Gli altri incontri delle squadre locali

Si giocano anche Amici dello sport-Aurora Uboldese con arbitro Morad Rojla di Seregno, assistenti Simone Carletti di Como e Luigino Bianchi di Como; Meda-Esperia Lomazzo con arbitro Marco Pigozzi della sezione Lomellina, assistenti Francesco Luciani di Milano e Mattia Ardesi di Brescia; e Universal Solaro-Morazzone con arbitro Gaetano D’Ambrosio di Como, assistenti Daniele Rizzi di Busto Arsizio e Matilde Barlocco di Busto Arsizio.

Classifica

Meda 12 punti, Valle Olona e Universal Solaro 10, Fbc Saronno, Base 96, Baranzatese 9, Besnatese 7, Esperia Lomazzo, Ispra e Lentatese 6, Mariano 4, Solese e Accademia Inveruno 3, Aurora Cmc Uboldese, Amici dello sport e Morazzone 0.

