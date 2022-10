Calcio Promozione, Fbc Saronno-Baranzatese. Parla mister Tricarico: “Tre punti importanti”

x x

VERANO BRIANZA – Intervista con l’allenatore saronnese Danilo Tricarico che applaude al primo tempo del “suo” Fbc Saronno e si dice meno soddisfatto del secondo. “Complimenti alla squadra per essere riuscita a segnare nonostante l’inferiorità numerica” le parole del mister a fine gara, nel match vinto domenica pomeriggio 2-1 contro la Baranzatese sul “neutro” di Verano Brianza dove si è giocato, per la quinta giornata del campionato di Promozione, per l’indisponibilità dello stadio saronnese, dove il campo non è “pronto”dopo il recente rifacimento del manto erboso.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro della domenica pomeriggio. E l’intervista all’allenatore della Baranzatese, Vito Fratto.

