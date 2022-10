x x

BUSTO ARSIZIO – Ancora un tonfo per l’Aurora Cmc Uboldese, battuta 4-1 in casa dal Cas-Amici dello sport, nella quinta giornata del campionato di Promozione, domenica pomeriggio.

I due gol nel primo tempo spianano il successo ai locali, con il rigore trasformato al 10′ da Marco Caccia (dopo un fallo in area su Berton) ed il raddoppio di Avinci su azione personale. Nella ripresa gli ospiti in apertura accorciano le distanze con Guarda su penalty, ma Pietro Caccia le ristabilisce quasi immediatamente con una conclusione del limite, e durante il recupero c’è anche il tempo per la rete di Rimoldi con un rasoterra.

Cas Amici dello sport-Uboldese 4-1

CAS AMICI DELLO SPORT: Di Mango, Cozzi, Finato, Caccia P., Tirelli, Rorato, Caccia M. (21’ st Vidhi), Trevisan (42′ st Brando), Avinci (44′ st Rimoldi), Berton (43′ st Rodrigo), Macchi (31′ st Riccio). A disposizione Castiglioni, Grassini, Sala, Moretto. All. Cau.

AURORA CMS UBOLDESE: Pasiani, Belli, Lelli Lu. (20′ st Passalacqua), Fiore (1’st Niesi), Lelli Lo., Pecorini, Bartucci, Maioran, Guarda, Besati (1’st Alberti), Dell’Aera. A disposizione Margariti, Montani, Fontana, Fagotti, Banfi, Calini. All. Maestroni.

Arbitro: Rojla di Seregno.

Marcatori: 10′ pt Caccia M. (C) (rig.), 47′ pt Avinci (C), 2’ st Guarda (U) (rig.), 10′ st Caccia P. (C), 49’ st Rimoldi (C).

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

02102022