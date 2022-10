x x

SOLARO – L’Universal Solaro chiude già nel primo tempo la pratica con il Morazzone e resta nelle zone di alta classifica del campionato di Promozione, giunto alla quinta giornata.

Domenica pomeriggio al 10′ gol annullato al Morazzone, a segno Ghizzi di testa, ma in offside. I locali passano al 24′ sugli sviluppi di una punizione di Baglio con Parisi ad appoggiare in rete da distanza ravvicinata. Alla mezz’ora raddoppia il Solaro, sugli sviluppi di un corner e rete di Miculi. E prima del riposo di metà gara c’è pure il tris: calcio di rigore dopo un fallo del portiere Cavalli su Fabozzi; a trasformare il penalty lo stesso Fabozzi. Nella ripresa il gol della bandiera per il Morazzone, in pieno recupero e su rigore.

Universal Solaro-Morazzone 3-1

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Orlando (21′ st Acciaiuoli), Parisi, Greco (29′ st Esopi), Panariello, Romanò (9′ st D’Elia), Favale, Baglio, Miculi (11′ st Giglio), Bottan, Fabozzi (16′ st Somaini). A disposizione Cuzzolin, Marquez, Franco, Magro. All. Broccanello.

MORAZZONE: Cavalli, Carcano (1′ st Gerevini), Zanchin (36′ st Macchi), Italiano (1′ st Marchetta), Picetti, Giani, Crivelli (18′ st Piccatto), Libralon, Ghizzi, Marchiella (27′ st Giordano), Barbera. A disposizione Milani, Sosto, Toffoli, Tavelli. All. Epifani.

Arbitro: D’Ambrosio di Como (Rizzi e Barlocco di Busto Arsizio).

Marcatori: 24′ pt Parisi (S), 30′ pt Miculi (S), 45′ pt Fabozzi (S) (r), 50′ st Gerevini (M) (r).

