x x

CARONNO PERTUSELLA – Dopo soli quattro giorni, torna il campionato con la quinta giornata del girone B di Serie D, allo stadio di Caronno Pertusella arriva la Varesina. Un derby varesotto importantissimo per la classifica ed in particolare per Caronno, alla ricerca della prima vittoria in campionato. Si gioca alle 15.

Simone Moretti: “Testa solo al campo”

Dopo il passo falso di mercoledì, testa solo al campo come spiega il tecnico Simone Moretti: “Ora è tempo di pensare solo al campo e lavorare. Vogliamo riscattare la partita di mercoledì a Milano. La Varesina è un avversario ostico, ma siamo convinti che stiamo percorrendo una strada che ci porterà a raggiungere il traguardo che ci siamo prefissati”.

Alla scoperta della Varesina

Reduce da due sconfitte consecutive, la Varesina è neopromossa in Serie D ma squadra da prendere con le pinze. Dopo la vittoria del campionato di Eccellenza, infatti, i rossoblù hanno lavorato alacremente sul mercato allestendo una rosa competitiva anche per il piano di sopra. Tra i giocatori senior, Vito Spadavecchia tra i pali, Sime Gregov in difesa, i centrocampisti Claudio Poesio e Luca Malvestio (quest’ultimo accostato anche alla Caronnese in estate) e Marco Gasparri in attacco.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Paloschi Mattia.

Difensori: Alushaj Xhuljo, Cattaneo Matteo, Curci Alessandro, Dipalma Matteo, Galletti Andrea, Pandini Simone,

Centrocampisti: Achenza Michelangelo, Cretti Mattia, Dragone Benito, Gini Tommaso, Sardo Samuel, Tunesi Mattia, Vingiano Umberto.

Attaccanti: Agello Stefano, Austoni Filippo, Duguet Gilles, Gaeta Marco, Giardino Tommaso, Motta Gabriele, Vai Nicolò.

02102022