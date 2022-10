x x

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria, ma conquista un buon punto. Sia perché permette di dimenticare il crollo di Milano, sia perché la Varesina è neopromossa ma big del campionato.

Poche emozioni nel primo tempo, dove Simone Moretti perde Pandini a metà frazione sostituito da Dipalma. Vingiano prova a rendersi pericoloso con conclusioni da fuori area, ma in entrambi i casi il pallone va alto sopra la traversa. Dall’altra parte si vede Sali, che aggancia ottimamente un pallone in area ma gira sopra la traversa. La prima grossa occasione è al minuto 38, Austoni prova la conclusione rasoterra dopo una bella azione palla al piede, obbligando Spadavecchia alla respinta a terra. In pieno recupero occasionissima per Gasparri, ma Paloschi è attento e para a terra.

Ripresa e tiro di Duguet, ma il suo rasoterra va a fil di palo. Pochi minuti dopo Gaeta, appena entrato, gira di testa un cross di Tunesi e costringe Spadavecchia alla parata con un bel colpo di reni. Col passare dei minuti esce la Varesina, Orellana Cruz non inquadra la porta e Sali conquista solo un corner con la difesa che respinge. Nel finale meglio gli ospiti, ma Paloschi nega il gol prima a Sali poi a Orellana Cruz. E la Caronnese si prende il punto.

CARONNESE-VARESINA 0-0

CARONNESE (4-3-3): Paloschi; Pandini (22’ Dipalma), Alushaj, Galletti, Curci; Tunesi (31’ st Achenza), Vingiano, Gini; Duguet, Vai (12’ st Gaeta), Austoni (31’ st Agello). A disp.: Angelina, Cattaneo, Dragone, Cretti, Giardino. All.: Moretti.

VARESINA (4-3-3): Spadavecchia; Lucentini, Zefi, Gregov, Schieppati; Poesio, Grieco (27’ st Biaggi), Malvestio (19’ st Orellana Cruz); Gasparri (27’ st Kate), Pino (12’ st Ekuban), Sali (27’ st Clerici). A disp.: Griggio, Bernardi, Sberna, Donizzetti. All.: Spilli.

ARBITRO: Lascaro di Matera.

MARCATORI: –

NOTE: giornata soleggiata, terreno in erba sintetica. Spettatori 300 circa. Ammoniti: Pino, Galletti, Biaggi, Grevov. Angoli 4-4. Recupero 2’, 4’.

