SARONNO- si è appena conclusa l’iniziativa “Il Gioco di carte più grande del mondo”, organizzata dall’associazione Cristalli d’Argento in collaborazione con Robur nel Centro Sportivo Ronchi.

Tenutosi, non a caso, nel giorno della Festa dei Nonni, l’iniziativa benefica ha visto sfidarsi nel gioco della scopa a coppie le squadre di Cristalli d’Argento e della Robur, con componenti misti fra anziani ospiti della Focris e bambini della Robur.

“Il giorno dei nonni dovrebbe essere 365 giorni l’anno, perchè fanno tanto nella vita di tutte le famiglie. Lo scopo dell’iniziativa è legato anche alla volontà di fare qualcosa di positivo per la Focris, di cui sono stato presidente, al fine di aiutarla al sostenimento del peso delle bollette, aumentato a dismisura con l’enorme aumento dei prezzi dell’energia” spiega il presidente di Cristalli d’Argento, il Dottor Mario Daniele Etro.

Ha seguito inoltre un breve intervento di Ilaria Maria Pagani, assessora alla Coesione sociale, Servizi alla persona e Politiche per la famiglia: “Ci tengo a portare i saluti del sindaco, impegnato negli eventi della cittadinanza, e i ringraziamenti a Cristalli d’Agento e Robur per l’iniziativa e il nobile obbiettivo di contenere le spese della Focris aiutando le famiglie. Occasioni come questa sono assolutamente da valorizzare e sostenere”.

L’ambizione del gioco, oltre al portare un aiuto alla Focris e valorizzare il ruolo degli anziani, è ancje quella di entrare nel Guinness dei Primati come gioco di carte più grande del mondo, rendendo gli eventi virali sul web.

