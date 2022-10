x x

CARONNO PERTUSELLA / SARONNO – E’ di tre feriti, nessuno in pericolo di vita, il bilancio dell’incidente avvenuto la scorsa notte in via Torino a Caronno Pertusella, lo scontro fra una automobile ed una motocicletta. Ad avere bisogno di cure un ragazzo di 16 anni, uno di 18 anni ed una ragazza di 24 anni. Sul posto oltre a vigili del fuoco e carabinieri sono accorse due ambulanze, della Croce rossa di Saronno e della Croce azzurra di Caronno Pertusella ed è arrivata anche l’auto-infermieristica. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

Incidente in autostrada A9 la scorsa notte alle 4.10 nel tratto fra Turate e Saronno, in direzione sud: una automobile è uscita di strada, sul posto oltre ai vigili del fuoco ed alla polizia stradale è accorsa una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca e l’auto-infermieristica ma il conducente è rimasto pressochè illeso.

(foto archivio)

02102022