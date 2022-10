x x

SARONNO – E’ arrivata la Madonna di Fatima, e si apre un intenso calendario di eventi religiosi con al centro la città di Saronno.

Confermata ieri dalla Corte di Cassazione la condanna all’ergastolo per Leonardo Cazzaninga, medico “veterano” del pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, che era stato arrestato dai carabinieri per una serie di morti in corsia. L’accusa è di avere ucciso diversi pazienti con un mix letale di farmaci, fra il 2011 ed il 2014.

“Nessuno ha mai dichiarato che la Casa di comunità di Saronno, voluta da Regione Lombardia che ha operato in stretta collaborazione con Ats Insubria e Asst Valle Olona, sarebbe stata inaugurata entro il mese di settembre. Il programma di realizzazione dei lavori prevede l’attivazione dei servizi entro la fine del 2022 e quindi chi dice il contrario mente o è in malafede. Fa sorridere l’atteggiamento di chi dovrebbe amministrare la cosa pubblica ma si presta a giochetti poco seri nei confronti dei cittadini, attaccando la Giunta Fontana sulla sanità lombarda e cercando maldestramente di prendersi i meriti per la realizzazione della struttura sanitaria”.

Così Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali e relatore della riforma della sanità lombarda che ha previsto la realizzazione di Case ed Ospedali di comunità.

Saranno sabato e domenica i festeggiamenti in onore del 90′ anno di fondazione della sezione saronnese degli alpini; le manifestazioni si svolgeranno con il patrocinio del Comune di Saronno e della sezione nazionale di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini.

02102022