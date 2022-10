x x

SARONNO – Dopo il concerto del Coro della Brigata Alpina Taurinense in congedo, ieri sera all’auditorium Aldo Moro, con il compenso sarà devoluto in beneficienza oggi entrano nel vivo le celebrazioni per il 90esimo anniversario della presenza in città degli alpini.

Domenica 2 ottobre ci sarà il ritrovo alle 10.15 al Monumento ai Caduti di via I Maggio, alle 10.30 l’alzabandiera e i discorsi delle autorità, sarà altresì presente il Corpo Musicale Alpino “La Baldoria” in uniforme storica. Alle 11.30 ci sarà la celebrazione della Santa Messa in ricordo degli alpini e dei soci del gruppo “andati Avanti”, la Messa sarà animata dal Coro Alpe, il tutto si svolgerà alla prepositurale dei SS. Pietro e Paolo.A seguire ci sarà il corteo verso il Parco degli alpini, in cui verranno esibiti gli onori al monumento ai Caduti degli alpini di Saronno, con intervento del capogruppo che coinciderà con il termine della manifestazione.

