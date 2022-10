x x

SARONNO – L’associazione Cristalli d’Argento, in collaborazione con Robur Saronno, aspetta tutti gli appassionati di scopa e giochi di carte al centro sportivo Gronchi questo pomeriggio alle 16.

Cristalli d’Argento è un progetto no profit nato dalla spinta del Dottor Mario Daniele Etro e di alcuni volontari, fra cui operatori di residenze per anziani e parenti di ospiti in quest’ultime. L”intento è quello di organizzare momenti di condivisione, incontro e svago per persone di ogni età con un occhio di riguardo per gli anziani ospiti nelle realtà delle RSA.

Il centro sportivo Ronchi, situato in via Cristoforo Colombo 44 a Saronno, sarà dunque dedito questo pomeriggio al popolare gioco della Scopa ma non solo: sarà infatti prevista anche la partecipazione della Banda Musicale e uno stand di Cristalli d’Argento per la vendita di patate.

(foto d’archivio)

