x x

SARONNO – In occasione della presenza della città degli amaretti della statua della Madonna di Fatina arriveranno a Saronno diverse autorità religiose che condivideranno coi fedeli presenti momenti di preghiera e di riflessione. Oltre a Mario Del Pini vescovo metropolita di Milano che celebrerà la messa nella serata di lunedì in Prepositurale ecco gli altri religiosi che celebreranno in città cosi come sono stati presentati dall’informatore parrocchiale.

Antonio Guido Filipazzi è un arcivescovo, dal 26 aprile 2017 Nunzio apostolico in Nigeria. Osservatore permanente presso la Comunità economica degli stati dell’Africa Occidentale (dal 2017). Sarà presente domenica 2 ottobre al Santuario Celebrerà alle 10.

Luca Raimondi è un vescovo cattolico, dal 30 aprile 2020 Ausiliare dell’Arcivescovo di Milano. Vicario episcopale della Zona IV di Rho .

Sarà presente martedì 4 ottobre nella parrocchia S. Giovanni Battista. Celebrerà la Messa delle 18 e presiederà alla processione aux flambeaux alle 21.

Giuseppe Vegezzi vescovo ausiliare di Milano e Vicario episcopale della zona II di Varese. Sarà tra noi mercoledì 5 ottobre alla parrocchia della Regina Pacis dove presiederà la S. Messa alle 20.30 seguita dalla processione aux flambeaux per le vie del quartiere.

Card. Francesco Coccopalmerio, Arcivescovo italiano, Presidente emerito del Pontificio Consiglio per i testi legislativi. E’ membro del supremo tribunale della Segnatura Apostolica. Sarà tra noi venerdì 7 ottobre presso la Parrocchia Sacra Famiglia, dove presiederà la Messa per gli ammalati, con l’Unzione degli infermi, alle 16.

Georg Gänswein è un arcivescovo cattolico tedesco, dal 7 dicembre 2012 prefetto della Casa Pontificia. Ma è soprattutto il segretario personale di Benedetto XVI. Lo potremo incontrare sabato sera 8 ottobre nella processione cittadina aux flambeaux delle 20.45, partendo da SS.Pietro e Paolo e domenica alla Messa solenne delle 10 e nel pomeriggio alle 15.30 per il congedo della statua e la consacrazione della città di Saronno a Maria.

(foto da wikipedia, chiesadimilano.it)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn