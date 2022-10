x x

SARONNO – L’istituto tecnico commerciale statale Gino Zappa ha deciso di sostenere e condividere i progetti promossi dal Festival Terra Mater, in corso nella città di Saronno fino al 4 ottobre. La scuola intende supportare l’intera iniziativa alla cui base si trovano i temi della sostenibilità, argomento che costituisce parte integrante del programma di educazione civica che propone lo stesso istituto.

La dirigente Elena Maria D’Ambrosio e tutto il personale scolastico invitano gli studenti, insieme alle loro famiglie, a seguire le proiezioni cinematografiche e le conferenze tenute da esperti che si svolgeranno nelle seguenti giornate: nella serata di mercoledì 28 settembre, alle 20.45, è stato proiettato al Cinema Silvio Pellico il film “David Attenborough: una vita sul nostro pianeta”, mentre sabato 1 ottobre, alle 16, si terrà al teatro Giuditta Pasta la conferenza “Transazione ecologica: quanto tempo abbiamo e cosa possiamo fare noi”, con la partecipazione di Luca Mercelli.

Sempre all’insegna della sensibilizzazione verso i temi ambientali, nei giorni scorsi sono stati distribuiti per i corridoi della scuola Zappa i pannelli della mostra ispirata all’enciclica “Laudato si'” di Papa Francesco, che costituiscono una provocazione costante e uno stimolo a non sprecare risorse preziose.

(foto d’archivio)

02102022