SARONNO – Studenti, impiegati, insegnanti, commesse e anche qualche rider tutti in coda in un serpentone che dalla biglietteria di Saronno arriva fin in piazza Cadorna. Sono gli abbonati Trenord che domenica sera si sono ritrovati, ahiloro, tutti in biglietteria per rinnovare l’abbonamento.

La presenza “numerosa” tanto da creare rallentamenti si è vista anche anche gli ultimi giorni, tanti che in alcuni casi ci sono state segnalazioni anche alla polizia locale, ma questa sera, complice l’inizio del mese che coincide con l’inizio settimana le persone erano decisamente numerose.

Qualcuno protesta a mezza voce, qualcuno si rintrovera di non averci pensato prima per tutti attendono pazientemente il proprio turno. Sull’argomento arriva la segnlazione del Comitato Viaggiatori TPL Nodo di Saronno

“Coda per acquistare gli abbonamenti con il bonus trasporti alla stazione di Saronno. Ricordiamo che gli abbonamenti si possono anche comprare online (compreso bonus trasporti) ma la procedura qui è troppo lenta!”.

