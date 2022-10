Softball, lo scudetto del Saronno: i commenti dei protagonisti. Dedica a Obletter

x x

SARONNO – Sabato l’Inox Team Saronno sul proprio campo ha chiuso la serie, 3-0, contro l’Mkf Bollate vincendo il suo primo scudetto. “Sono molto contento – esulta il manager Eduardo Arocha – Non ho parole. Il nostro lavoro è stato ripagato grazie alle ragazze che ci hanno sempre creduto”.

Giulia Longhi e la coach Giovanna Palermi hanno dedicato il titolo all’ex manager azzurro Enrico Obletter: “Manca solo Enrico Obletter, con lui sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Sono state partite tirate ma abbiamo avuto sempre noi l’ultima parola e questo è stato il valore aggiunto”.

Il presidente Massimo Rotondo non sta nella pelle: “Abbiamo realizzato un desiderio rincorso per tre anni, siamo sempre andati vicini ma non l’avevamo mai messo in bacheca. La società può godere di questo momento indimenticabile. La squadra ha messo un po’ a carburare, ma con il passare del tempo si è cementata e dopo la conquista della Coppa di Viladecans non si è più fermata”.

Italian Softball Series: MKF Bollate – Inox Team Saronno 0-3 (5-6, 0-1, 6-8).

