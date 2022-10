x x

SARONNO – Troppo alcol: quando alle 23.50 della scorse notte è stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà nell’area di via Varese di frontre all’Ufficio postale ed è accorsa una ambulanza, la diagnosi è stata quella della intossicazione etilica. A stare male una donna di 56 anni, soccorsa da personale di una autolettifa della Croce azzurra di Caronno Pertusella, che l’ha quindi trasportata all’ospedale cittadino per le cure e gli accertamenti del caso; non è comunque apparsa in pericolo di vita.

Incidente in autostrada A9

Ieri alle 16 incidente in autostrada A9 fra Saronno ed Uboldo-Origgio, in direzione sud dove si sono scontrate due automobili. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale e l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, è stata soccorsa una ragazza di 21 anni, che è stata trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata di non gravi lesioni.

(foto archivio: l’area delle Poste di Saronno)

