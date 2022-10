x x

GERENZANO – “Purtroppo oggi diamo una triste notizia per tutti noi. Pochi giorni fa, nella notte fra il 28 e il 29 settembre ci ha lasciato la nostra vacca varzese che ormai iniziava ad avere un’età non proprio più giovanissima per un bovino”.

Inizia così la nota del Parco degli Aironi per informare gli utenti e i frequentatori abituali del parco.

“Divina, così si chiamava, era nata nel 2008 ed era stata al prima ospite della nostra fattoria, arrivando nel 2012. Di carattere bonaccione ma anche un po’ schivo si era sempre perfettamente integrata con gli animali della fattoria arrivati dopo di lei, facendo anche un po’ da padrona per merito della sua mole, e aveva fatto subito amicizia con la pecorella arrivata alcuni anni fa.

Imperturbabile di fronte alle intemperie era anche una gran pigrona che amava crogiolarsi al sole durante le calde giornate estive oppure andare a nascondersi nei posti più impensati fra gli arbusti e i cespugli della fattoria. Golosa di mais e pane secco, nonostante non amasse le coccole, spesso si prestava volentieri alle carezze dei bambini e dei visitatori che imparavano a conoscerla durante i campi natura o le visite guidate in fattoria con le nostre guide parco”.

“Ciao Divina” il saluto con cui si conclude la nota.

