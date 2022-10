x x

UBOLDO – Dopo la sconfitta di domenica e con la “sua” Aurora Cmc Uboldese (4-1 col Cas) ancora a quota zero in classifica, pare che l’allenatore Alberto Maestroni abbia rassegnato le proprie dimissioni, ma non è detto che vengano accolte dalla dirigenza del club, che ha sempre contato molto sul ritorno dell’esperto tecnico per un rilancio, e dopo l’arrivo anche di rinforzi importanti come Dell’Aere e Guarda.

A rivelare i retroscena del post partita Cas Amici dello sport-Aurora Uboldese è stato nelle ultime ore il sito specialistico del calcio locale, paolozerbi.com.

Risultati e classifica

5′ giornata Promozione, girone A: Cas Amici dello sport-Aurora Cmc Uboldese 4-1, Base 96 Seveso-Valle Olona 3-1, Fbc Saronno-Baranzatese 2-1, Ispra-Solese 1-0, Lentatese-Accademia Inveruno 2-0, Mariano-Besnatese 2-2, Universal Solaro-Morazzone 3-1, Meda-Esperia Lomazzo 0-4. Classifica: Universal Solaro 13 punti, Meda, Base 96 Seveso e Fbc Saronno 12, Valle Olona 10, Esperia Lomazzo, Baranzatese, Ispra e Lentatese 9, Besnatese 8, Mariano 5, Cas Amici dello sport, Solese e Accademia Inveruno 3, Aurora Cmc Uboldese e Morazzone 0.

03102022