Ceriano Laghetto: grande partecipazione per la Festa di San Michele

CERIANO LAGHETTO – Nei giorni scorsi grande partecipazione in frazione Dal Pozzo per la tradizionale Festa di San Michele. Le iniziative, organizzate dal gruppo Amici di San Michele in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con la parrocchia San Vittore Martire, hanno visto la presenza di molte persone, desiderose di tornare ad incontrarsi e condividere momenti insieme dopo le limitazioni degli ultimi due anni.

Dai momenti religiosi a quelli di intrattenimento, alla tavola insieme, ogni iniziativa in programma ha riscosso un buon successo, anche sabato sera, nonostante il tempo assai incerto. Molto partecipata anche la processione con la statua di San Michele per le vie della frazione che ha chiuso la programmazione di domenica dopo i giochi e il Nutella party al centro civico.

“E’ stata una bella festa, vissuta con grande partecipazione da tutti la frazione” commenta l’assessore comunale alla frazione Dal Pozzo, Antonella Imperato.

03102022