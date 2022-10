x x

SARONNO – Negli ultimi tre giorni sono stati rilevati i seguenti dati: in provincia di Varese +57 nuovi positivi a Saronno, +25 a Tradate, +21 a Caronno Pertusella e + 14 a Origgio. In provincia di Como +17 a Lomazzo e +8 a Turate. In Brianza +45 a Cesano Maderno, +37 a Limbiate e +7 a Lazzate.

A fronte di 11.094 tamponi effettuati, sono 1.847 i nuovi positivi in Lombardia (16,6%).

Ecco i numeri locali aggiornati a oggi, fra parentesi il dato risalente a venerdì 30 settembre:

Saronno 13.613 (13.556)

Tradate 6.733 (6.708)

Caronno Pertusella 7.539 (7.518)

Origgio 3.311 (3.297)

Varese 28.589 (28.462)

Busto Arsizio 28.493 (27.420)

Gallarate 17.999 (17.944)

Nel Comasco:

Lomazzo 3.792 (3.775)

Turate 3.466 (3.458)

Nelle Groane e Brianza:

Cesano Maderno 14.711 (14.666)

Limbiate 13.190 (13.153)

Lazzate 2.958 (2.951)

Monza 44.773 (44.637)

Desio 15.386 (15.342).

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

