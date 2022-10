x x

SARONNO – Un appello per ritrovare la scheda del computer con anni di lavoro. E’ quello che lancia Marco vittima di un furto nel weekend. Ecco la sua richiesta.

La sera del 30 settembre sono stato derubato. Mi trovavo all’Autogrill La Rotonda di Saronno alle 20:15 circa. Qualcuno ha rotto il vetro della mia auto e ha rubato 2 zaini contenenti 2 computer portatili. Gli zaini sono stati poi abbandonati in via Lainate a Lainate nella zona vicino al campo sportivo. Uno di questi portatili è un Apple Macbook Pro che aveva al suo interno, lato destro, una scheda SD della Transcent come da immagine qui sotto. La scheda ha anche un spigolo danneggiato. Chiedo a chi ha rubato il portatile di consegnare, anche in forma anonima, questa scheda SD che contiene anni di lavoro. Del computer non mi interessa. Potete consegnare questa scheda ad un qualsiasi comando di polizia indicando il mio nome e numero di telefono, che lascerò qui sotto, o viceversa contattarmi direttamente anche in forma anonima o per persona terza. Se qualcuno trova questa scheda offro una ricompensa in denaro. Per favore fate girare questa comunicazione. Grazie. Marco Malnati 3463309379 o mail [email protected]

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn