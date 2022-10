x x

SARONNO – Dopo la Juventus U19 nei giorni scorsi in “ritiro” a Saronno, l’hotel di via Varese – il Gran Milan – è stato ieri il punto di approdo, e di buon riposo, per una delle più prestigiose formazioni professionistiche di ciclismo, la Jumbo Visma, i cui atleti partecipano oggi alla prestigiosa Coppa Bernocchi fra Legnano e dintorni, che si tiene questo pomeriggio.

La presenza del pullman con i colori della squadra non è passato certo inosservato, attirando la curiosità dei passanti e dei tanti tifosi del ciclismo.

(foto: il bus della Jumbo Visma all’hotel Gran Milan di via Varese a Saronno. Grazie al lettore per la fotografia)

03102022