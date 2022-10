x x

SARONNO – Proseguono i lavori di sistemazione dell’hub vaccinale di via Parini, il cui tetto era stato danneggiato della grandinata del 26 luglio. A fare il punto è stato nella tarda mattinata odierna il sindaco Augusto Airoldi, parlando ai microfoni di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria di piazza Libertà: “Le opere si stanno sviluppando in linea con le previsioni e le tempistiche che ci siamo dati. Dovrebbere essere terminate, come programmato, entro il 12 ottobre, e quindi l’hub potrà riaprire”.

Il sindaco Airoldi ha anche parlato del preoccupante aumento dei casi di positività al coronavirus a Saronno. Con un invito alla prudenza rivolto ai concittadini.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: l’hub vaccinale di via Parini a Saronno)

03102022