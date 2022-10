x x

SARONNO – Tutti in coda alla stazione centrale per fare l’abbonamento del treno: studenti, impiegati, insegnanti, commesse e anche qualche rider tutti in coda in un serpentone che dalla biglietteria di Saronno arriva fin in piazza Cadorna. Sono gli abbonati Trenord che domenica sera si sono ritrovati, ahiloro, tutti in biglietteria per rinnovare l’abbonamento.

Dopo il concerto del Coro della Brigata Alpina Taurinense in congedo, ieri sera all’auditorium Aldo Moro, con il compenso che sarà devoluto in beneficienza, ieri sono entrate nel vivo le celebrazioni per il 90esimo anniversario della presenza in città degli alpini.

Per la prima volta dalla pandemia le associazioni saronnesi sono tornate in piazza ed è stato subito amarcord con l’atmosfera di “Associazioni in piazza”. In realtà Idee in corso promossa domenica 2 ottobre dall’Amministrazione vuole essere l’evoluzione dell’iniziativa diventato un classico saronnese. Idee in corso è stata pensata come una vetrina per dare l’opportunità ad associazioni saronnesi impegnate nell’ambito culturale e sociale saronnesi di promuovere e far conoscere le proprie proposte ed attività.

Grande partecipazione popolare agli eventi legati all’arrivo a Saronno della Madonna di Fatima. Altri ne seguiranno nei prossimi giorni.

